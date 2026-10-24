بيع صقرين بـ 291 ألف ريال

شهد اليوم السابع من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور، الجمعة، بيع صقرين فئة شاهين فرح بمبلغ 291 ألف ريال في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكانت البداية بالصقر الأول فرخ شاهين، طرح منطقة الدبدبة، للطواريح وليد وخالد وأحمد فهد المصرب، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 131 ألف ريال، وكان ختام الليلة بالصقر الثاني شاهين فرخ طرح المجيرمة، للطواريح رداد الجحدلي وأحمد صالح الثعلبي وردة محمد الثعلبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 80 ألف ريال، وبيع بمبلغ 160 ألف ريال.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر، التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفَّل المركز بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور «الطواريح» إلى مقر المزاد.