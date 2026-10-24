«الثقافة والفنون» تدشن 315 برنامجا خلال عام

تصدرت الجمعية السعودية للثقافة والفنون المؤسسات الثقافية في عدد البرامج التدريبية خلال التقرير الصادر من وزارة الثقافة، الخاص بعام 2025.

ونفذت الجمعية خلال العام 315 برنامجًا، وفي المعارض الفنية، بواقع 137 معرضًا، إضافة إلى الإنتاج المسرحي والفنون الأدائية.

وقال خالد الباز، الرئيس التنفيذي للجمعية: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، على دعمه للقطاع الثقافي غير الربحي، وحرصه على تمكين المؤسسات الثقافية وتعزيز أثرها الوطني، كما نثمّن دعم رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون والأعضاء الكرام، ونشكر مديري فروع الجمعية ومنسوبيها على جهودهم المخلصة، وفرق عملهم وفريق الإدارة التنفيذية. وما تحقق من منجزات هو ثمرة تكامل هذه الجهود، وإيمان الجميع برسالة الجمعية ودورها في خدمة الثقافة والفنون وتمكين المواهب والممارسين».