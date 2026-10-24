دوري الملوك يسدل الستار على مرحلة الدوري

اختتمت منافسات الجولة التاسعة الأخيرة من مرحلة الدوري ضمن الجولة الأولى «Split 1» لبطولة «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings League MENA»، الجمعة، بصالة كول أرينا في الرياض.

وخطف فريقا 3BS وTurbo البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للدور ربع النهائي من الجولة الأولى «Split 1» لبطولة «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «Kings League MENA»، متفوقين في جدول الترتيب العام على فريقي ABO FC وRising Peaks. وأكدت فرق DR7 وRA2 وRed Zone وجودها رسميًا في ربع النهائي.

وأسفرت نتائج الجولة التاسعة الأخيرة عن تحديد مواجهات الدور ربع النهائي، التي تلعب الإثنين المقبل، حيث سيلتقي فريق Red Zone مع RA2، ويواجه Turbo نظيره Ultra Chmicha، بينما يصطدم DR7 بفريق 3BS.

يُذكر أن فريق FWZ، بقيادة فواز، قد حجز مقعده مسبقًا وبشكل مباشر بالدور نصف النهائي بفضل إنهائه مرحلة الدوري في صدارة الترتيب العام.

وحجز الفريق السعودي RA2، بقيادة رائد، رئيس الفريق وصانع المحتوى، مقعده في الدور ربع النهائي بفوز كاسح بنتيجة 7ـ2 على ABO FC القطري، وهي النتيجة التي أقصت فريق أبو فلة رسميًا من البطولة. وواصل RA2 سلسلة انتصاراته الممتدة منذ الجولة السادسة، موجهًا رسالة إنذار مبكرة حين افتتح إلوي أمويدو، حارس مرماه، التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وعزز RA2 تفوقه بثلاثة أهداف رائعة حملت توقيع حسام طه وديفيد رييس ونواف صالح، ليوسع الفارق في منتصف المباراة. وفي اللحظات الحاسمة، تكفل مارك سوروتشي، هداف الفريق الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة «MVP» مرتين، بإنهاء اللقاء بتسجيله ركلة جزاء، ثم إحراز الهدف الحاسم خلال مرحلة كرة الحسم «Matchball Mode».

وفي مواجهة أخرى، ضمن فريق Turbo المصري، بقيادة طربون، رئيس الفريق وصانع المحتوى، تأهله إلى ربع النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4ـ2 على الفريق المغربي Bakhira FC. وعانى الفريق المغربي، الذي يقوده أشرف صبيري ويونس زارو، الرئيسان المشاركان، من بداية كارثية بتعرض لاعبه لويس «بولت» هنريكي للطرد في الثواني الأولى إثر خطأ ضد منافسه في تحدي «1 ضد 1».

وعى الرغم من النقص، صمد Bakhira FC وبقي في أجواء المنافسة بفضل تألق مهدي قاسم، الذي سجل ركلة جزاء وهدفًا في ركلات الترجيح «Shoot-out». كما شهدت المباراة تنفيذ وتسجيل طربون ركلة جزاء الرئيس الخاصة بفريقه. ودخل الفريقان مرحلة كرة الحسم والنتيجة تشير لتقدم Turbo 3-2، ليرتفع مستوى الإثارة بحثًا عن الهدف الذهبي، الذي جاء عبر يوسف النبراوي، نجم الفريق، الذي كان قد سجل في الدقيقة 23، ليعود ويسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 41. وأكدت هذه النتيجة تأهل Turbo، فيما ودع Bakhira المنافسات بهزيمة جديدة بعد أن تأكد إقصائه سلفًا في الجولة الثامنة.

ومن جهته، تغلب فريق 3BS الأردني، بقيادة عبسي، على فريق DR7 «الذي ضمن تأهله مسبقًا» بركلات الترجيح بعد مواجهة توقفت فيها الأنفاس وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 4ـ4 في الدقيقة 36. وانطلقت المباراة بإيقاع جنوني شهد تسجيل ثلاثة أهداف في الدقيقة الأولى فقط، ليتقدم 3BS بنتيجة 2ـ1. وشهد الشوط الثاني إهدار كلا الرئيسين، دربحه وعبسي، ركلتي جزاء الرئيس. وخطف النجم الفرنسي موسى ساو، مهاجم فريق 3BS، الأضواء في ركلات الترجيح بتسجيله هدف الفوز الحاسم، مانحًا فريقه فرصة القتال من أجل التأهل لربع النهائي.

ولكن، لم يكن فوز فريق 3BS كافيًا لضمان تأهله المباشر، حيث كان فوز فريق Rising Peaks على حساب Red Zone الأردني في المباراة التي تليها كفيلًا بمنح البطاقة لفريق الشهري. لكن فريق Red Zone كسر قلوب مشجعي Rising Peaks بانتصار أقصى فريق الشهري، وضمن في الوقت ذاته تأهل مواطنه الأردني فريق 3BS لربع النهائي. وشهدت المباراة نجاح كلا الفريقين في تسجيل ركلة جزاء الرئيس، حيث سجل عبد الله الدريس لفريق Peaks، بينما أحرز علي موسى ركلة جزاء الرئيس السابعة له في البطولة لمصلحة Red Zone في الشوط الثاني. وشن فريق ماهركو هجومًا كاسحًا في الشوط الثاني مسجلًا أربعة أهداف متتالية دون رد، ليفرض سيطرته التامة ويدخل مرحلة كرة الحسم متقدمًا بنتيجة 7ـ4.

وفي مباراة أخرى، على الرغم من ضمان الفريقين للتأهل مسبقًا، تبادل فريقا Ultra Chmicha وFWZ التقدم عدة مرات قبل أن يحسم الفريق المغربي بقيادة إلياس المالكي النتيجة لمصلحته. ونجح Ultra Chmicha في أخذ الأسبقية بتسجيل «هدف مضاعف» في الدقيقة 33، وهدف آخر جعله يدخل مرحلة كرة الحسم «Matchball Mode» متقدمًا 7ـ4.

وعلى الرغم من محاولات المتصدر FWZ وتقليصه للفارق بهدفين، أنهى وليد جعدي اللقاء بهدف حاسم في الدقيقة 41. ليرتقي Ultra Chmicha للمركز الثالث، مع بقاء FWZ في الصدارة.

وتمهد مباريات الدور ربع النهائي يوم الإثنين الطريق نحو المشهد الختامي الحاسم للموسم، حيث سيشهد «المربع الذهبي» «Final Four» يوم 30 أكتوبر تتويج بطل الجولة الأولى «Split 1».

وتتوفّر تذاكر مباراة صناع المحتوى الاستعراضية ومباريات الدور ربع النهائي عبر منصة ويبوك. كما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجانًا عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك Kick ويوتيوب وتيك توك وتويتش. وتتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال قناة MBC Action ومنصة شاهد.