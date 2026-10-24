فليك يستبعد كونديه عن الكلاسيكو

يغيب الفرنسي جول كونديه، مدافع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، المصاب في كاحله الأيسر عن الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد، الأحد، وفق ما كشف عنه الألماني هانزي فليك، مدرب الكاتالوني، السبت.

وقال فليك في مؤتمر صحافي، قبل المباراة أمام الريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني: «جول لن يكون متاحًا الأحد، لا نريد المجازفة به».

ولم يتعاف المدافع الدولي الفرنسي، الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر الأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس «5ـ2»، بما يكفي من إصابته، ليأمل في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكاتالوني.

وفيما يخص الهزيمة التي تلقاها الفريق الإسباني في دوري الأبطال، أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب «2ـ4»، أكد المدرب الألماني أنه حلل المباراة واستخلص النتائج على المستوى الدفاعي، مضيفًا: «فعلنا أشياء جيدة كثيرة، لكننا رأينا أيضًا مواقف علينا أن نتحسن فيها، علينا أن نتطور فريقًا، الأحد نواجه أحد أفضل فرق العالم، وستكون فرصة جديدة لفعل ذلك».

وإلى جانب كونديه، سيفتقد برشلونة، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين، والمتصدر الذي لم يهزم في دوري «لاليجا»، عدة لاعبين رئيسيين في الكلاسيكو أمام الريال بسبب إصابات مختلفة، وهم: إريك جارسيا «الفخذ» وداني أولمو «العضلة الضامة اليسرى» والدنماركي أندرياس كريستنسن «تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر».