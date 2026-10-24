تحضيرات الكلاسيكو

اختتم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، تحضيرات مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المُقررة الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)