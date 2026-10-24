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تحضيرات الكلاسيكو

2026.10.24 | 04:00 pm
اختتم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، تحضيرات مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المُقررة الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)
تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو

تحضيرات الكلاسيكو