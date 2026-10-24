«NBA».. سبيرز يسقط أمام هيوستن

فشل فريق سان أنتونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة، وصيف وبطل دوري «NBA» للمحترفين، في تحقيق انطلاقة مرضية، بعدما تعثر بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، أمام هيوستن روكتس، بنتيجة 110ـ114.

وحُسمت المواجهة فريقي تكساس بين سبيرز وروكتس، في الثواني الثماني الأخيرة حين كان هيوستن متقدمًا 112ـ110 وسبيرز يمتلك الكرة.

ووصلت الكرة إلى العملاق الفرنسي، الذي ارتقى بطوله البالغ 2.24 متر، تحت السلة ليعادل، ويفرض الوقت الإضافي، لكن الشاب أمين تومسون حلق في الهواء بقدر ارتفاع ويمبانياما وصدّ الكرة.

وفي المباريات الأخرى، سقط نيويورك نيكس، حامل اللقب، أمام بوسطن سلتيكس بنتيجة 103ـ107، بعد تعثره أيضًا في مباراة فيلادلفيا الافتتاحية.

وسجل جايسون تايتوم، جناح سلتيكس، 36 نقطة، وأظهر على الملعب أنه عاد إلى كامل لياقته بتسع متابعات وسبع تمريرات وثلاث اعتراضات، بعد غيابه عن معظم الموسم الماضي، بسبب تمزق في وتر أخيل، موسعًا الفارق في الربع الأخير، فيما كان نيكس يعوض تأخره بـ12 نقطة ويعود إلى نقطة واحدة من أبطال 2024.

لكن نيكس، بقيادة الدومينيكاني كارل ـ أنتوني تاونز «22 نقطة» والبريطاني أو جي أنونوبي ومايلز ماكبرايد «20 نقطة لكل منهما»، وجايلن برانسون 19 نقطة، أفضل لاعب في النهائيات الأخيرة، لم يقف في وجه تايتوم وزملائه، وفي مقدمتهم بول جورج والبرتغالي نيمياس كيتا «15 نقطة لكل منهما».