الأهلي.. كينتيه يظهر أمام الغرافة

رجحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة حضور الجامبي أبوبكر سيدي كينتيه، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، للمرة الأولى مع القطب الجداوي، حينما يدخل في القائمة الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، أمام الغرافة القطري، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كينتيه، المنتقل 19 يوليو الماضي إلى الأهلي قادمًا من ترومسو النرويجي بعقد يمتد إلى خمسة أعوام، سيكون حاضرًا في قائمة المواجهة القارية، للمرة الأولى الموسم الجاري، بعد أن أصبح جاهزًا.

وتعرض كينتيه «19 عامًا»، الذي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية منذ التعاقد معه الصيف الجاري، لتمزق في العضلة الأمامية خلال المعسكر الأوروبي، الذي سبق انطلاقة الموسم الجديد.

من جانبه، أوضح المصدر نفسه أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، رفض منح اللاعبين إجازة بعد الفوز على الخليج في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 4ـ1، لضيق الوقت الذي يفصله عن مواجهة الغرافة.

وبيّن أن اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة الماضية، سيخضعون لتدريبات استرجاعية واستشفائية على أن يجري البقية مناوره مصغره، فيما ينهي اللاعبون، الأحد، استعداداتهم لهذه المواجهة.

ويحتل الأهلي المرتبة الخامسة في البطولة القارية برصيد أربع نقاط، بعد التعادل أمام باختاكور الأوزبكي 1ـ1، والفوز على الوصل الإماراتي 3ـ1.