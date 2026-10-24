الاتحاد إلى فرغانة.. فماذا تعرف عن المدينة الأوزبكية؟

تقع مدينة فرغانة في الجزء الشرقي من أوزبكستان داخل وادي فرغانة الذي يمتد بين أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان، ويبلغ عدد سكانها نحو 321800 نسمة وفق بيانات 2024، وهي ثالث أكبر مدينة في الوادي وتعد مركزًا صناعيًا وزراعيًا مهمًا في آسيا الوسطى.

تأسست المدينة عام 1876، وحملت في بداياتها اسم مارجيلان الجديدة، ثم سميت سكوبيليف عام 1907، قبل أن تستقر على اسم فرغانة منذ 1924، وشهدت تطورًا صناعيًا في القرن العشرين شمل تكرير النفط والمنسوجات والأسمدة.

من أبرز معالمها متحف الدراسات المحلية الذي يعرض التاريخ الطبيعي والحرف التقليدية، والمسرح الإقليمي، إضافة إلى جامعة فرغانة الحكومية المبنية عام 1902، والشوارع الواسعة المظللة بالأشجار التي تعكس الطابع الروسي السوفييتي للمدينة.

تشتهر فرغانة بكرة القدم بصفتها رياضة رئيسة، ويرتبط اسمها بنادي نيفتشي فرغانة الذي تأسس عام 1962 على يد رياضيين من قطاع النفط في المنطقة تحت اسم نفتيانيك، ثم تغير إلى نيفتشي عام 1992، وحقق ستة ألقاب في الدوري الأوزبكي أعوام 1992 و1993 و1994 و1995 و2001 و2025، إلى جانب لقبي كأس أوزبكستان ولقب كأس السوبر.

يستقبل نيفتشي منافسيه على ملعب الاستقلال أو إيستيكلول في فرغانة، الذي يتسع لنحو 20500 متفرج، وافتتحت عام 2015 بعد أعمال بناء استمرت من 2012 إلى 2015، ويعد الملعب الرئيس للنادي ويستخدم أيضًا من منتخب أوزبكستان في بعض المباريات، وسبق للنادي اللعب على ملعب فرغانة المركزي أو سبارتاك الذي بني عام 1932 ويتسع حاليًا لنحو 4000 متفرج.

انتشرت في المدينة والمنطقة رياضات أخرى، مثل التنس عبر مجمع إيستيكلول والسباحة والملاكمة والكاراتيه والمصارعة وألعاب القوى، وتشهد فرغانة زيادة في عدد المنشآت الرياضية من 17 ملعبًا عام 1991 إلى عشرات الملاعب والمجمعات الحديثة، واستضافت المدينة مباريات في كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 على ملعب الاستقلال، إضافة إلى فعاليات محلية مثل يونيفرسيادا 2004.

على الصعيد القاري سجل نيفتشي المركز الثالث في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري موسم 1994ـ1995، وبلغ نهائي كأس رابطة الدول المستقلة 1994، وشارك في نسخ متعددة من دوري أبطال آسيا، ويضم النادي أكاديمية لكرة القدم افتتحت عام 2025 على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع تضم ستة ملاعب وتستوعب أكثر من 150 لاعبًا ناشئًا.

تختتم المدينة هذا الفصل الرياضي باحتضان مواجهة نيفتشي فرغانة والاتحاد السعودي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين المقبل، على ملعب الاستقلال في فرغانة.