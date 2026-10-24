إنريكي: كفاراتسخيليا محارب وترقبوا عودته

وصف الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، السبت، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم الفريق، بـ«المحارب»، مشيرًا إلى أنه يثق بعودته بشكل أقوى من السابق، بعد تعرض الأخير إلى إصابة خطيرة في الركبة، ليغيب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة لم يتم تحديدها بعد.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة أولمبيك ليون، الإثنين: «إصابته صعبة، تفكر في اللاعب، فيما سيعيشه، هو مهم جدًا بالنسبة إلينا وسيبقى كذلك».

وأضاف المدرب الإسباني: «من الصعب أن تكون إيجابيًا بعد أخبار كهذه، لدينا خبرة، هذه هي المخاطر حين تكون لاعبًا محترفًا، يجب قبول الأشياء الإيجابية والسلبية، هذه هي الحياة، سنرى بعد العملية، سيعود أقوى، ليس لدي شك».

وتابع إنريكي، الذي يغيب عن صفوف فريقه بداعي الإصابة أيضًا عثمان ديمبيليه، والبرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي نونو منديش، المصابون في الفخذ والغائبون عدة أسابيع: «سيكون الأمر كالعادة، لا أريد تغيير أي شيء مما فعلته، لكني أريد أيضًا تغيير كل شيء، هذا ما يجب أن تفعله لتبقى عصيًا على التوقع، ذلك يعتمد على الفريق وعلى توقيت الموسم، فقدان ثلاثة لاعبين في المباراة نفسها غريب فعلًا، حافز لنا فريقًا»، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في التعاقد مع لاعبين هذا الشتاء.

وعن خشيته من إصابات جديدة، أبان الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات: «لا، لن نتراخى، نحن عائلة، هناك لاعبان أو ثلاثة مصابون لكن هذه هي المنافسة والمستوى العالي، يجب قبول الأمور، نحن الفريق نفسه مع الإصابات ودونها، هذه هي كرة القدم، لعبنا دون ديمبيليه تقريبًا طوال المباراة أمام برشلونة، ولعبنا دون ماركينيوس وكفارا في النهاية. وأظهرنا أننا نلعب بالطريقة نفسها. هذه هي قوتنا».

وتعرض الجورجي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.