مزاد حائل.. 12 ألف زائر.. و4 ملايين ريال

سجل مزاد حائل للإبل في نسخته الـ 17 حضور 12 ألف زائر في اليوم الواحد منذ انطلاقته الخميس، وفق ما ذكره لـ«الرياضية» بدر الشلاقي، المشرف العام على المزاد .

وقال الشلاقي: «المزاد شهد حضورًا كبيرًا من ملاك الإبل والمستثمرين خلال اليومين الأولين للحدث، تجاوز نحو 12 ألف زائر، إضافة إلى تسجيل أعلى بيع بأكثر من 600 ألف ريال لفردية لون الوضح وإجمالي مبيعات تجاوزت 4 ملايين ريال في جميع الألوان».

وتختتم النسخة الـ 17 من المزاد، الذي تنظمه جمعية ترحال السياحية التعاونية، السبت المقبل.

ويضم مزاد حائل للإبل جادة الإبل «السيدة» بطول ثلاثة كيلومترات، إلى جانب «قرية المزاد» الممتدة على مساحة تتجاوز 6 آلاف متر مربع، وتحتضن سوقًا شعبيًا بمشاركة 65 أسرة منتجة، إضافةً إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي ومواقع التسوق، ومدينة ألعاب للأطفال ومسرح للفعاليات، في تجربة ترفيهية رائعة.