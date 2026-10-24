مصدر في الرابطة لـ«الرياضية»: هدف رونالدو من اختصاص الحكام

أوضح لـ«الرياضية» مصدر مسؤول في رابطة دوري المحترفين أن الأصل في تدوين حسم الأهداف المسجلة يعتمد بشكله النهائي على لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرابطة لا تعتمد على احتساب تسجيل الأهداف من المواقع والتطبيقات العالمية، مثل شركة «أوبتا» المعروفة دوليًا، مشيرًا إلى أن تقرير الحكم بعد نهاية المباراة هو المستند الصحيح، وإذا حدث اختلاف مع تقرير الحكم يتم الرفع للتغير، ولجنة الحكام هي من تقرر ذلك.

وكانت «الرياضية» كشفت وفق مصادر خاصة عن أن عبد الله العويدان، حكم مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم والفيصلي، حسم الجدل حول هوية مسجل الهدف الثاني للأصفر العاصمي، بعدما دوّنه باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كشف المباراة الرسمي، ليرفع الأخير رصيده التهديفي إلى 982 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي مثّلها ومنتخب بلاده.

وأثار الهدف جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة، إذ ذهب عدد من المتابعين إلى احتسابه هدفًا عكسيًا على البرازيلي أندري جيروتو، مدافع الفيصلي، بعد تدخله على الكرة أثناء توجهها إلى المرمى.