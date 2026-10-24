لارسون يدعم الاتفاق أمام الخلود

وضع الأسترالي آرثر بوباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، السويدي جوردان لارسون ضمن القائمة التي سيدخل بها أمام الخلود، التي تنظم عند الـ 06.05 مساء السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته أن بوباس سيحدد مشاركة لارسون أساسيًا أو وضعة في دكه البدلاء، بعد أن غاب أمام الاتحاد في الجولة الماضية بعد شعوره بالألم.

وتمنح عودة لارسون الجهاز الفني خيارًا إضافيًا في الجانب الهجومي، إلا أن المدرب سيفتقد خدمات الإسباني ألفارو ميدران، الذي يستمر غيابه بسبب الإصابة إلى جانب راضي العتيبي.

وشارك لارسون «29 عامًا» مع فريقه الموسم الجاري في تسع مباريات، سبع في الدوري ووحدة في كأس الملك، وأخرى في دوري أبطال الخليج.

ويحتل «فارس الدهناء» المرتبة السابعة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث والخسارة مثلها.