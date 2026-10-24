الخليج يستعيد موريس وفولجيني

منع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة، السبت، بعد عودة البعثة فجرًا من جدة، عقب فراغهم من مواجهة الأهلي 1ـ4، الجمعة، لحساب الجولة 11 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، والكاليدوني أنجيلو فولجيني، لاعب الوسط، سيدخلان التدريبات التي ستعود الأحد المقبل على ملعب النادي في سيهات بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يستمر غياب فهد الرشيدي، الذي يواصل التأهيل من إصابة العضلة الأمامية، التي تعرض لها أمام الفيحاء في الجولة قبل الماضية.

ويستقر الخليج حاليًا في المرتبة العاشرة برصيد 12 نقطة، جمعها من 11 مواجهة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي، انتصر في مباراتين وتعادل بست وتجرع الهزيمة ثلاث مرات.