أستون فيلا يوقف سيتي ويكبده الخسارة الأولى

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، المتصدر، هزيمته الأولى الموسم الجاري في الدوري الممتاز، السبت، أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة 1ـ2، وذلك بعد سبعة انتصارات، ما يجعله مهددًا بعودة أرسنال، حامل اللقب إلى القمة.

ويحتفظ نادي شمال إنجلترا، المهدد بعقوبات قاسية في قضية احتيال مالي، بصدارة الدوري برصيد 21 نقطة، لكن من الممكن أن يجد نفسه متساويًا مع أرسنال، الثاني، برصيد 18 نقطة، إذا فاز «المدفعجية» على إيفرتون، المقرر أن يتواجهان أيضًا السبت.

وافتتح السنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب أستون فيلا، التسجيل في الدقيقة الـ6 من عمر اللقاء، ليُعادل النرويجي إرلينج هالاند النتيجة للفريق السماوي عند الدقيقة الـ52.

وعزز جاكسون أفضلية فريقه عندما أعاد الزيارة إلى شباك سيتي في الدقيقة الـ60، مرجحًا كفة فريقه في المباراة التي انتهت بالفوز.

ويحل أستون فيلا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة، بينما تجمد رصيد سيتي عند الـ21 نقطة.