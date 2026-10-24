بـ 20.207 مشجعين.. قمة القادسية والهلال تكسر الرقم القياسي

سجلت مواجهة قمة الجولة 11 من دوري روشن السعودي، التي استضاف فيها فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الهلال، واحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، رقمًا قياسيًا جديدًا، أعلى حضور جماهير في المدرجات، كاسرًا الرقم التاريخي المسجل في 2022.

وبحسب البيانات الرسمية لرابطة دوري المحترفين، جذبت مواجهة المتصدر ووصيفه، زحفًا جماهيريًا بلغ 20.207 مشجعين، ما يشكل السعة الفعالية القصوى المتاحة للبيع الإلكتروني في الملعب، بعد استقطاع النطاقات الأمنية والتنظيمية العازلة بين المدرجات، وبنسبة 91 في المئة من عدد المقاعد.

وتجاوزت المواجهة الرقم القياسي السابق، المسجل باسم مباراة الاتفاق والاتحاد، التي لعبت في يونيو 2022، وحضرها آنذاك 20.115 مشجعًا، وظل الرقم صامدًا لمدة أربعة مواسم والأعلى للجماهير في المنطقة الشرقية.

وشهد الملعب ذاته خلال الفترات الأخيرة معدلات حضور لافتة في مواجهات متنوعة، أبرزها مباراة الخليج أمام الهلال بحضور 12.083 مشجعًا، والقادسية ضد الأهلي بـ 11.281 مشجعًا.