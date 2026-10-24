«قلب الفن النابض.. الغائب الحاضر»

أعاد موسم الرياض الفنان اللبناني فضل شاكر إلى منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بعد غيابه عنها منذ نحو شهرين، بعدما بثّ مقطع فيديو من الحفل الغنائي المنظم على ليلتين ضمن فعالياته، التي احتضنها مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية، بتنظيم شركة «بنش مارك».

وبثّ الفنان اللبناني مقطع الفيديو من الحفل الغنائي بمنشور جاء فيه: «الحمد لله... الحلم تحقق. بعد 14 عامًا رجعت ووقفت على المسرح. قلبي كان عم يدق مع كل خطوة... بس أول ما سمعت صوتكن، كل شي تغيّر. ليلتين مليانين مشاعر، وما في كلام بيقدر يوصف شو حسّيت»، الذي حظي بتفاعل جماهيره بأكثر من 740 ردًا، و7.600 إعجاب، و932 إعادة نشر، في أقل من 24 ساعة.

وأبدت المغردة ربى سعادتها بعودة المطرب اللبناني مرة أخرى إلى المسرح والغناء مع جمهوره، قائلة: «الحمد لله على سلامتك وقرّة عيوننا فيك وبوجودك يا قلب الفن النابض. ولو خذتك منا الظروف لسنوات، ما غاب عنا صوتك وإحساسك ولا راح يغيب. ونوّرت الرياض بحضورك الراقي، وشكرًا فضل شاكر لأنك رجّعت للمسرح الغنائي العربي هيبته».

وبيّنت نور أن غياب فضل عن الساحة الفنية لم يؤثر على حضوره في قلوب عشاقه، وكتبت: «حُب المراهقة كبرنا، تغيّرنا، ونضجت مشاعرنا... لكن فضل بقي ذلك الاستثناء الذي لا يُشبه أحدًا. هناك فنانون تسمعهم، وهناك فضل شاكر... تسمعه روحك، فيعود بك إلى أجمل ما كنت، ويذكّرك بكل ما لا يزال حيًّا فيك الغايب الحاضر».

وتفاعل خالد مع منشور المطرب اللبناني قائلًا: «الحمد لله 14 سنة عدت بخيرها وشرها نتمنى لك بداية جديدة وحياة جديدة سعيدة وهادية».

وكتب محمد المالكي: «الحمد لله. عادت الروح للمسرح وعاد الحنين لبيته الحقيقي! 14 عامًا من الغياب اختصرتها طلتك المهيبة ونبرة صوتك الدافئة. كم هو مبهج أن نراك مجددًا تُحيي تلك الأغاني الخالدة التي كبرنا معها. اشتقنا لك يا فضل واشتقنا لزمن الإحساس الجميل».