مرموش يسعى إلى كسر نحس تشيلسي

يطمح المصري عمر مرموش، مهاجم فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى كسر النحس الذي يلازمه أمام تشيلسي، حيث يسعى إلى هز شباكه للمرة الأولى خلال مواجهة الفريقين في ديربي لندن على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

وسبق أن خاض مرموش مباراتين سابقتين أمام تشيلسي بقميص مانشستر سيتي دون تسجيل أو صناعة، الأولى في 25 يناير 2025 ضمن الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز السيتي 3-1 حيث شارك 74 دقيقة وسدد كرتين لم تصلا إلى المرمى ولمس الكرة 28 مرة ووقع في التسلل 3 مرات ونال تقييمًا 6.1.

والثانية في 16 مايو 2026 بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهت بفوز السيتي 1-0 حيث شارك 46 دقيقة وسدد كرة واحدة على المرمى، كما جلس احتياطيًا دون مشاركة في مباراة الدوري بتاريخ 12 أبريل 2026 التي فاز فيها السيتي 3-0.

خلال وجوده مع توتنام حتى 24 أكتوبر 2026 شارك في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي أساسيًا في 5 منها، واحتياطيًا في واحدة، ولعب 450 دقيقة وسجل هدفًا واحدًا دون صناعة، كما شارك في مباراة واحدة بكأس الرابطة دون تسجيل، وتعرض لألم في عضلة السمانة أمام كوفنتري فاستبدل في الدقيقة 86 قبل أن يعود الى التدريبات.

في الدوري الإنجليزي بالمجمل سجل مرموش 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع مانشستر سيتي بواقع 7 أهداف في 16 مباراة موسم 2024ـ2025، و3 أهداف مع 3 تمريرات في 21 مباراة موسم 2025ـ2026، بينما سجل هدفه الأول مع توتنام في 19 أكتوبر 2026 أمام كوفنتري سيتي بالدقيقة 58 خلال الفوز 3-1 في الجولة السابعة.

وكان الدولي المصري البالغ من العمر 27 عامًا، انطلقت مسيرته من صفوف وادي دجلة قبل الانتقال إلى فولفسبورج الألماني، ثم الإعارة إلى سان باولي وشتوتجارت، وبعدها الانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت، ومنه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قبل الإعارة إلى توتنام حتى نهاية الموسم.