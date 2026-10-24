أمام أبها.. نيوم يوقف سلسلة التعثرات

أنهى فريق نيوم الأول لكرة القدم سلسلة تعثراته في آخر ثلاث مواجهات خلال دوري روشن السعودي بانتصاره، السبت، على ضيفه أبها بنتيجة 2ـ0 لحساب الجولة الـ 11 من المسابقة.

وفشل نيوم بتحقيق أي انتصار آخر ثلاث مواجهات بتعادله أمام الحزم، ثم الخسارة من الاتفاق والنصر.

وحمل ثنائية نيوم في المواجهة توقيع الجزائري سعيد بن رحمة عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني عند الدقيقة 50.

وبانتصاره رفع نيوم رصيده إلى النقطة 19 في المركز السادس، فيما بقي أبها برصيد نقطتين في المركز الأخير.

ويحل نيوم ضيفًا على الدرعية في الجولة الـ 12 من المسابقة الجمعة المقبل، ويستقبل أبها لحساب الجولة ذاتها نظيره الاتحاد في اليوم نفسه.