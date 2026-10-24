بريمن يعود إلى الانتصارات.. وبادربورن يصالح جماهيره

أعادت ثنائية لنيكلاس فولكروج وهدف للهولندي لودفيت رييس فريق فيردير بريمن الألماني الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات على ماينز، السبت، لحساب الجولة السابعة للدوري.

وافتتح المهاجم الألماني فولكروج التسجيل من ركلة جزاء «7»، وضاعف النتيجة بسيناريو مشابه من علامة الجزاء «25»، في حين قلص المدافع الفرنسي أنتوني كاسي الفارق لصالح ماينز «33».

وأعاد رييس لاعب الوسط الفارق إلى هدفين في الشوط الثاني «61»، قبل أن يقلص الجناح الكوري الجنوبي لي جاي سونج الفارق مجددًا «63».

وكان بريمن سقط في فخ التعادل في المرحلتين السابقتين أمام بوروسيا دورتموند وبادربورن بالنتيجة ذاتها 2-2، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السادس. أما ماينز الذي تلقى خسارته الثالثة، فتجمد عند 10 نقاط بالمركز السابع.

وفي باقي مباريات الجولة تصالح بادربورن مع جماهيره بفوزه على ضيفه هامبورج بهدف متأخر سجله المهاجم الفرنسي ريان فيليب قبل دقيقتين من صافرة نهاية الوقت الأصلي.

ولم يذق بادربورن طعم الفوز في مباراتيه الأخيرتين بعد أن خسر على ملعبه أمام شتوتجارت 0ـ2، وتعادل مع بريمن 2ـ2، فتقدم إلى المركز الـ 12 بثماني نقاط. في المقابل وبخسارته الرابعة بقى هامبورج على نقاطه التسع في المركز العاشر.

وتعادل أوجسبورج مع ضيفه أونيون برلين صاحب المركز قبل الأخير 1-1، في مباراة شهدت طرد لاعبي الضيوف فيليكس أوهيس أودوخاي «19»، وأصحاب الأرض السيراليوني خوما باه «63».

ورفع أوجسبورج رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، مقابل سبع لمنافسه.

كما تعادل كولن مع ضيفه شالكة سلبًا. ورفع الأول رصيد إلى 11 نقطة بالمركز الـ 11، فيما صعد شالكة الـ 16 إلى ست نقاط.