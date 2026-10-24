لايبزيج ينفض غبار الخسائر

نفض فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم غبار خسارته المذلة أمام بايرن ميونيخ المتصدر بسداسية، وتغلب السبت على إلفرسبرج، الصاعد حديثًا، برباعية نظيفة لحساب الجولة السابعة من الدوري.

وسجل أهداف المباراة الفرنسي تديام جوميز «48»، والبرازيلي روكولو كاردوسو «66 و90+4»، وكريستوف باومجارتنر «84».

وكان جوميز، المهاجم البالغ 20 عامًا، سجل الهدف الشرفي لفريقه في الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 1ـ4 بالجولة الثالثة للمجموعة الموحدة لدوري الأبطال، بعد السقوط محليًا أمام بايرن 1ـ6 الجولة السادسة.

ورفع لايبزيج، الذي حقق فوزه الرابع مقابل ثلاث هزائم رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الخامس، متقدمًا بفارق الأهداف عن فيردر بريمن الفائز على مضيفه ماينز 3ـ2.

في المقابل، تجمد إلفرسبرج عند 10 نقاط في المركز الثامن متساويًا مع ماينز.

وكان إلفرسبرج ضمن في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي الصعود إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على برويسن مونستر 3ـ0 ليحتل المركز الثاني.

ويبلغ عدد سكان مدينة إلفرسبرج 13 ألف نسمة فقط، ما يجعل النادي الأصغر حجمًا في تاريخ الدوري الألماني.