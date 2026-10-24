أكبر انتصار يمنح الاتفاق نقاط الخلود

حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم أكبر انتصار في تاريخ مواجهاته ضد نظيره الخلود، بعدما كسبه 3ـ0 السبت على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسبق للفريق الاتفاقي أن تغلب على الخلود خلال مباراتين، لكنهما كانتا بنتيجة واحدة 2ـ1.

وافتتح خالد الغنام النتيجة لـ«النواخذة» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد الغنام مجددًا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يؤمن الكوسوفي بيرسانت سيلينا انتصار الاتفاق بهدف ثالث أحرزه من ركلة جزاء عند الدقيقة «78».

واستعاد الاتفاق من خلال هذا الفوز توازنه بعد خسارة من الاتحاد 1ـ4 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الخسارة الرابعة على التوالي.