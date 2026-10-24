أرسنال يزاحم سيتي على الصدارة.. ومويز يتكبد الخسارة الـ 400

تغلَّب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، على ضيفه إيفرتون بثنائية نظيفة، سجَّلها قلبا دفاعه، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، ليزاحم مانشستر سيتي على الصدارة، بعد تساويهما في النقاط «21».

وبالانتصار السابع لأرسنال وسيتي، أصبح هذا الموسم هو الثالث فقط في المسابقة «بنظاميها القديم والجديد» التي يفوز فيها فريقان بسبع مباريات على الأقل من مبارياتهما الثماني الافتتاحية بعد موسم 1892ـ1893 «بريستون وسندرلاند» وموسم 1913ـ1914 «بلاكبيرن ومانشستر يونايتد»، بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

واستعاد أرسنال فعاليته في التسجيل من الكرات الثابتة على ملعب الإمارات الذي غمرته الأمطار، بعد أن افتتح الدولي الإنجليزي إزري كونسا التسجيل مبكرًا «7»، مسجلًا أول أهدافه مع الفريق اللندني منذ انضمامه من أستون فيلا في أغسطس الماضي. وأضاف البرازيلي الدولي جابريال ماجالييش الهدف الثاني «68».

واضطر الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، إلى إجراء تعديلات على تشكيلته بعد تعرض بوكايو ساكا لإصابة عضلية خلال التعادل مع بايرن ميونيخ الألماني 2ـ2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، فدفع بكل من نوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي على الطرفين.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وتقدموا في الدقيقة السابعة من ركلتهم الركنية الثالثة التي نفذها القائد الدولي النرويجي مارتن أوديجارد، وحوَّلها جابريال برأسه فلمسها الدولي جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، بأطراف أصابعه، لكنها وصلت إلى كونسا الذي تابعها داخل الشباك عند القائم البعيد.

كان ذلك أول هدف يسجله أرسنال من كرة ثابتة غير ركلة جزاء في جميع المسابقات الموسم الجاري، علمًا أنه اكتسب الموسم الماضي سمعة خاصة كأحد أخطر الفرق في هذا الجانب خلال مشواره نحو إحراز أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004.

وعزَّز أرسنال تقدمه عندما ارتقى جابريال وتابع برأسه عرضية بن وايت إلى الشباك إثر هجمة منظمة من الجهة اليمنى «68»، ليصبح من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف لفريقه من كرات رأسية متساويًا مع أيان رايت، فيما يحمل الرقم القياسي الفرنسي أوليفييه جيرو بـ27.

ودفع أرتيتا في الدقائق العشر الأخيرة بالواعد ماكس داومان، الذي أصبح في المواجهة نفسها الموسم الماضي أصغر هداف بتاريخ الدوري الممتاز.

وهو الفوز السابع لأرسنال في أول ثماني مراحل، كما هو الفوز الخامس في الدوري من دون أن تهتز شباكه.

وبهذه النتيجة تجمد إيفرتون عند المركز التاسع بعشر نقاط، أما مدربه الإسكتلندي ديفيد مويز فحملت المباراة رقمًا سلبيًّا في سجله التدريبي إذا أصبحت الخسارة الـ 400 بكل المسابقات مع جميع الأندية. كما حملت الرقم 31 أمام أرسنال وهو رقم يفوق أي منافس آخر.