بالانتصار الثالث.. فولهام يزيح الضغوط عن أربيلوا

سجل فريق فولهام الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الثاني تواليًا والثالث الموسم الجاري في «البريميرليج» بتغلُّبه 1ـ0 على مضيفه كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا إلى البطولة، لتخفَّ الضغوط كثيرًا عن مدربه الإسباني ألفارو أربيلوا بعد أن ابتعد عن مناطق الهبوط.

وفي ظل طقسٍ صعبٍ، كانت الفرص نادرةً في البداية حيث تكيَّف كلا الفريقين مع الأمطار الغزيرة، لكنَّ الإيرلندي الشمالي شيا تشارلز أجبر كارل راشورث، حارس مرمى كوفنتري، على التصدي لأول تسديدةٍ في المباراة عند الدقيقة 14، بينما كانت الفرصة الأخطر عندما ارتطمت كرة جوش كينج، لاعب الوسط، بالقائم بعدها بدقائق.

وفي الحصة الثانية، كان كوفنتري الأكثر تهديدًا لمرمى فولهام، لكنَّ الأخير حقق المطلوب بهدف النرويجي أوسكار بوب الذي وجَّه الضربة القاضية لفريق المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد في الدقيقة 80 عندما استغل كرةً مشتَّتةً بطريقةٍ خاطئةٍ، ليراوغ أحد المدافعين، ثم يُسدِّد داخل الشباك في القائم البعيد، ليمنح فريقه الفوز الثاني تواليًا، ويصعد به إلى المركز الـ 12 في جدول الترتيب بثماني نقاطٍ.

أمَّا كوفنتري، الذي تكبَّد خسارته السادسة، فتجمَّد بالمركز الـ 19 قبل الأخير بست نقاطٍ من فوزين.

وعقب المباراة، ذكر أربيلوا، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، في مؤتمرٍ صحافي، أن فريقه أظهر تحسُّنًا مُرضيًا في المباراتين الأخيرتين بعد أن بدأ أكتوبر بشكلٍ مخيِّبٍ أمام إيبسويتش تاون.

وقال: «نحن نتحسَّن، ونتنافس لمدة 90 دقيقةً. قلت للاعبين: الأمر لا يتعلَّق بما إذا كنا نلعب جيدًا لمدة 60، أو 30 دقيقةً. علينا أن نفهم أنه يجب علينا المنافسة طوال المباراة، وأن نفهم اللعبة، وأن نفهم ما يجب علينا فعله».

وأضاف المدرب: «في بعض الأحيان سيتعيَّن عليك الدفاع عن منطقة جزائك، وفي أحيانٍ أخرى، أن تسيطر على المباراة. أعتقد أننا قدَّمنا أداءً جيدًا حقًّا ضد فريق قوي».