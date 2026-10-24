باكينجهام: الخسارة محبطة.. ولا أغيّر أفكاري

تحسر الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، على إهدار لاعبيه عديدًا من الفرص المحققة أمام الاتفاق، السبت، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، معربًا في الوقت ذاته عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة 0ـ3.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال باكينجهام: «قدَّمنا مباراة كنَّا فيها الأكثر تحكمًا وسيطرة، واستطعنا صناعة العديد من الفرص المحققة، لكننا لم ننجح في استغلالها، عكس الاتفاق الذي نجح في استثمار الفرص التي أتيحت له».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «أنا محبط بسبب خسارة العديد من النقاط وتراجع نتائج الفريق، خاصة في ظل الإصابات التي نتعرض لها، والتي أجبرتنا على تغيير قلبي الدفاع بعد فترة التوقف الدولي».

وردَّ باكينجهام على سؤال «الرياضية» بشأن اعتماده على بناء اللعب من الخلف بدءًا من حارس المرمى، على الرغم من أنَّ ذلك عرّض الفريق للخطر في أكثر من مناسبة، قائلًا: «عندما تكون لدي فكرة معينة في بناء اللعب وتظهر بعض المشكلات في تطبيقها لا أغيّر الفكرة بالكامل، وإنما أعمل على تعديل بعض التفاصيل البسيطة، وهذا ما فعلناه أمام الاتفاق، وبعد التعديلات لم تتكرر الأخطاء».

وأكمل مدرب الخلود: «حارس المرمى يلعب بقدمه اليسرى، وكذلك المدافع، وكنَّا نبني اللعب من اليسار إلى اليمين، ما اضطر الحارس إلى استخدام قدمه الأضعف، وتسبب ذلك في إحراجه وارتكاب بعض الأخطاء».

واختتم باكينجهام: «دائمًا عند الخسارة يتم التركيز على التفاصيل الصغيرة، لكن عند تحقيق الانتصار تختفي جميع هذه الملاحظات».