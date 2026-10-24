باباس بعد الثلاثية: فخور باللاعبين

عبَّر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن فخره بردة فعل لاعبيه خلال المباراة أمام الخلود التي كسبها «النواخذة» 3ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «فخورٌ جدًّا بردة الفعل التي قدَّمها اللاعبون، خاصَّةً بعد خسارتنا الأخيرة 1ـ4 أمام الاتحاد».

وأضاف: «قدَّمنا اليوم أداءً جيدًا، ودائمًا ما ننتصر خارج ملعبنا. من الصعب تحديد أسباب ذلك. خالد الغنام نجح في تسجيل هدفين، والأهم بالنسبة لنا أننا خرجنا بشباكٍ نظيفةٍ».

وعن إصابة مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي، أجاب باباس: «الإصابة تبدو في العضلة الخلفية، وهذا يضع الفريق في موقفٍ صعبٍ، خاصَّةً في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الجارية، إذ نخوض مباراةً كل ثلاثة أيامٍ، وهذا الوضع تمرُّ به جميع الفرق، وقد شاهدنا إصابة مارتينيلي مع الهلال».