الهلال.. إنزاجي يريح مارتينيلي في مواجهة الشمال

يتَّجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى استبعاد الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي من قائمة مواجهة الشمال القطري، الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ويهدف المدرب من الخطوة إلى إراحة اللاعب بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، وهي، حسبَ المصادر ذاتها، خفيفةٌ وليست مقلقةً.

ولحقت الإصابة بمارتينيلي خلال لقاء القادسية الذي كسبه الأزرق العاصمي 3ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، ما أجبر إنزاجي على تغييره، والدفع بسلطان مندش بدلًا عنه في الدقيقة 49.

ميدانيًّا، قسَّم الإيطالي إنزاجي لاعبيه إلى مجموعتين خلال التدريبات التي جرت على ملعب نادي الاتفاق، السبت.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الاستشفائية للاعبين المشاركين في مباراة القادسية، بينما تنوَّعت تدريبات البقية بين النواحي البدنية والفنية.

وتغادر بعثة الأزرق إلى الدوحة، العاصمة القطرية، صباح الأحد، تأهبًا لملاقاة الشمال على ملعب «البيت» في مدينة الخور.

ويختتم الهلال تحضيراته، الإثنين، في الدوحة، وقبلها يعقد إنزاجي مع أحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًّا في الـ 08:15 مساءً للحديث عن الجوانب الفنية الخاصَّة بلقاء الفريق القطري.