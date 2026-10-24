العبود يتجاوز التصفيات التمهيدية في «تيم فايت تاكتيكس»

تجاوز اللاعب السعودي رعد العبود «Renekten» التصفيات التمهيدية ونجح السبت في التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة نهائيات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الإقليمية للعبة تيم فايت تاكتيكس «TFT EMEA Regional Finals 2026»، التي تجمع نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وجاء تأهل العبود بعد منافسات قوية في مرحلة التصفيات وحصد 36 نقطة خلال سبع جولات، ليحجز مقعده ضمن اللاعبين المتأهلين إلى منافسات الأسبوع الأول من البطولة.

ويخوض العبود المنافسات ممثلًا للسعودية في واحدة من أبرز البطولات الإقليمية للعبة الاستراتيجية تيم فايت تاكتيكس «Teamfight Tactics»، التي تعتمد على التخطيط التكتيكي وإدارة الموارد وبناء التشكيلات واتخاذ القرارات الحاسمة خلال الجولات.

وتجرى البطولة خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل بمشاركة 64 لاعبًا يتنافسون على اللقب الإقليمي وخمس بطاقات تأهل إلى بطولة العالم تاكتيشنز كراون «Tactician’s Crown 2026».