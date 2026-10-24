روما ينجو من ثلاثية نابولي.. وكومو يحبط ساسولو

عاد فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم من بعيد وفي مناسبتين ونجا من الخسارة أمام مضيفه نابولي فارضًا التعادل بنكهة أرجنتينية 3-3 السبت في قمة المرحلة الثامنة من الدوري، فيما واصل كومو، مفاجأة الموسم الماضي، صحوته بفوزه على ضيفه ساسوولو 2-0.

في المباراة الأولى، كان نابولي، الباحث عن مباراة مرجعية منذ وصول المدرب ماسيميليانو أليجري خلفًا لأنتونيو كونتي، قريبًا جدًا من تقديم الأداء الذي انتظرته جماهيره المتطلبة، لكنه أنهى الأمسية في حالة من الإحباط، على غرار مدربه الذي أشهر الحكم أندريا كولومبو البطاقة الحمراء في وجهه وطرده في الدقائق الأخيرة من مواجهة مثيرة وحافلة بالتقلبات.

تقدم وصيف بطل الموسم الماضي والفائز الثلاثاء بأولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري عندما تغلب على بودو/غليمت النرويجي «4-3» بهدفين دون رد عبر الكاميروني فرانك أنجيسا بمقصية رائعة «28» والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي برأسية «48».

لكن روما قلص الفارق بواسطة الأرجنتيني ماتياس سوليه «69»، قبل أن يدرك مواطنه ليوناردو باليردي، المعار من مرسيليا الفرنسي، التعادل «74».

وفي وقت بدا فيه أن روما بات الطرف الأفضل، أعاد ماكتوميناي التقدم لنابولي بتسديدة بعيدة المدى «83» مسجلًا هدفه الشخصي الثاني، لكن روما رد سريعًا، وأدرك التعادل عبر باليردي الذي سجل «89».

وبعد هذا التعادل الـ56 بين الفريقين في الدوري «50 فوزًا لنابولي و53 لروما»، تراجع الفريق الجنوبي الذي مُني السبت الماضي بخسارة مفاجئة أمام فينيسيا صاحب المركز الأخير 0-1 وكانت الثالثة له في أول سبع مباريات له في الدوري الموسم الجاري «3 انتصارات، تعادل واحد»، إلى المركز العاشر بـ 11 نقطة، متأخرًا بثماني نقاط عن الصدارة، وبسبع نقاط عن فريق العاصمة الذي حافظ على المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وبات فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني الذي تغلب على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-0 في منتصف الأسبوع في دوري الأبطال، يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن كومو رابع الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية، فاز كومو على ضيفه ساسوولو 2-0. وانتظر لاعبو المدرب الإسباني سيسك فابريجاس الذي فضل الإبقاء على صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني نيكو باس على مقاعد البدلاء، حتى الشوط الثاني، لترجمة سيطرتهم إلى هدفين سجلهما المهاجم الدولي اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقتين 49 و60.

وهو الفوز الثاني تواليًا لكومو والخامس في الدوري الموسم الجاري، فرفع رصيده إلى 17 نقطة مرتقيًا إلى المركز الرابع مؤقتًا بفارق نقطتين أمام ميلان الذي يحل ضيفًا على أودينيزي الأحد.

كما هو الفوز الثالث تواليًا لكومو في مختلف المسابقات بعد انتصاره الكبير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-1 في الجولة الثالثة من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، في انتصاره الثاني في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة بعد الأول على لايبزيج الألماني 4-1 أيضًا بعد خسارة أمام فينورد الهولندي 2-3.

في المقابل، مُني ساسوولو بخسارته الرابعة فتجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف بولونيا الذي استعاد نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه كالياري بهدفين نظيفين سجلهما نيكولو كاسالي «57» وفيديريكو برنارديسكي «80» من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثامن بخسارته الثالثة مقابل أربع انتصارات وتعادل واحد.