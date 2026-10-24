الغرافة.. من المطار إلى التدريب

تصل في الـ 03:30 من عصر الأحد بعثة فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم إلى جدة لمواجهة الأهلي، الإثنين، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وتضم البعثة 23 اسمًا ليس بينهم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب الوسط، الذي يغيب بداعي عقوبة إيقافه لثلاثة مباريات، التي نالها على خلفية واقعة طرده أمام الهلال ضمن الجولة الأولى.

وكشف المصدر نفسه عن وصول مدير الكرة والمنسق الإعلامي للغرافة إلى جدة مساء السبت، قبل قدوم الفريق بـ 24 ساعة، من أجل إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة في فندق «ريكسوس».

وستحط بعثة الغرافة الرحال في جدة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومنه ستتجه مباشرةً إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية، لإجراء حصة تدريبية في الـ 06:00 مساءً، وسيسبقها بنصف ساعة المؤتمر الصحافي للبرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الفريق.

ووفق المصدر ذاته، سيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا فور قدومه، مع منع الإدلاء بأي تصريحات صحافية إلى وسائل الإعلام، في الفندق أو خارجه، لضمان الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

وخاض الفريق مباراتين في البطولة خسرهما بنتيجة واحدة 1ـ2 أمام الهلال والاستقلال الإيراني.