10 أهداف.. سيدات القادسية يكتسحن الأهلي

اكتسح فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات مضيفه الأهلي 10ـ0، السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، محققًا انتصاره الخامس تواليًا منذ انطلاق الموسم.

وحسمت سيدات القادسية المواجهة مبكرًا بعدما سجلن سبعة أهداف خلال الشوط الأول، قبل إضافة ثلاثة أخرى بعد الاستراحة، في أكبر انتصارات الجولة الخامسة.

وتناوب على تسجيل عشرية القادسية البرازيلية أرديانا سيلفا، التي أحرزت «سوبر هاتريك»، والإسبانية أستر جونزاليس بثنائية، فيما سجلت رهف المنصوري، والفرنسية ليا لي جاريك، ومرام اليحيا، ومريم التميمي هدفًا لكل منهن.

ورفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من خمس مباريات، منفردًا بصدارة ترتيب الدوري.

في المقابل، بقي الأهلي عند أربع نقاط بعد خمس مباريات، من انتصار وتعادل وثلاث خسائر، بعدما تلقى خسارته الثالثة في المسابقة.