الهلال بطل الدوري.. سلّموا على المنافسة

ثلاثية في القادسية، وثلاثية في الأهلي، وثلاثية في الاتحاد..

ماذا يريد الهلال أكثر من ذلك ليعلن نفسه المرشح الأول للقب؟

حين تهزم منافسيك بهذه النتائج فأنت لا تجمع النقاط فحسب بل توجه رسالة واضحة بأن طريق البطولة يمر من أمامك!.



الهلال اليوم يبدو في مستوى مختلف، جاهزية عالية، واستقرار فني، وقوة هجومية، ووفرة في الخيارات صنعتها الاستقطابات المليارية.

لم يعد التفوق في التشكيلة الأساسية وحدها

بل في دكة بدلاء تمنح الفريق القدرة على الاستمرار والمناورة

حتى عندما يضغط الموسم بمبارياته وإرهاقه وإصاباته.



هذه هي الفوارق التي تصنع الأبطال، فالأسماء الكبيرة وحدها لا تكفي

لكن حين تجتمع الجودة مع الاستقرار والعمق يصبح الفريق أكثر قدرة على حسم المباريات الكبرى، وهذا تحديدًا ما يقدمه الهلال في مشهده الأخير.



أما النصر المنافس الذي قد يكون الاختبار الأهم للهلال، فإنه يواجه تحديات تتعلق بعمق التشكيلة وإرهاق العناصر الأساسية والإصابات.

وهي عوامل قد تجعل مجاراة الهلال مهمة شاقة

ما لم ينجح في استعادة جاهزيته وتقديم مستوى يوازي حجم طموحاته.



لا أقلل من النصر ولا أستبعد مفاجآت كرة القدم

لكنني أقرأ المشهد كما يظهر داخل الملعب. الهلال يضرب بالثلاثة ويؤكد أنه يملك الأدوات التي يحتاجها بطل الدوري

بينما يحتاج منافسوه إلى ما هو أكثر من الأمنيات لإيقافه.



وإذا دخل الفريقان المواجهة المقبلة بالمعطيات نفسها، فلن يكون مستغربًا أن يجد النصر نفسه أمام ثلاثية جديدة، وربما نتيجة أثقل.



قد يقول البعض إن الدوري لا يزال طويلًا

وهذا صحيح حسابيًا.

لكن البطولات لا تُقرأ بالأرقام وحدها بل بالمستويات والفوارق والقدرة على الاستمرار.

والمؤشرات الحالية تمنح الهلال أفضلية واضحة تجعل الحديث عن تتويجه أمرًا منطقيًا لا مجرد مبالغة جماهيرية.

قد لا يكون اللقب قد حُسم رسميًا لكن الهلال بما يقدمه من قوة وما يملكه من نجوم وبدائل يتصرف وكأنه حسمه مبكرًا.

وإذا استمرت هذه الصورة فالسؤال لن يكون: من سيحقق الدوري؟ بل:

من يستطيع إيقاف الهلال؟.