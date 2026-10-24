جولة السيدات الخامسة.. «الديربي نصراوي».. و23 هدفا

اختُتمت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للسيدات بتسجيل 23 هدفًا في أربع مواجهاتٍ، انتهت جميعها بانتصار أحد الفريقين.

وحسم النصر «ديربي العاصمة» أمام ضيفه الهلال بالفوز عليه 2ـ1، الخميس، فيما كسب نيوم فريق الترجي 4ـ2، وانتصر الاتحاد على العلا 4ـ0، الجمعة، واختتم القادسية الجولة بفوزٍ عريضٍ على مضيفه الأهلي 10ـ0، السبت.

وعزَّز القادسية صدارته الدوري بالعلامة الكاملة حيث رفع رصيده إلى 15 نقطةً من خمسة انتصارات متتالية، متقدمًا بثلاث نقاطٍ على الاتحاد والنصر «12 نقطة لكلٍّ منهما».

وجاء الهلال رابعًا بتسع نقاطٍ، فيما حلَّ نيوم والأهلي في المركزين الخامس والسادس بأربع نقاطٍ لكلٍّ منهما، وتراجع الترجي إلى المركز الأخير دون رصيدٍ بعد خسارته في الجولات الخمس.

وفي قائمة الهدَّافات، انفردت البرازيلية أريانا سيلفا، لاعبة القادسية، بالصدارة بتسعة أهدافٍ، تليها زميلتها الإسبانية أستر جونزاليس بثمانية، فيما تتقاسم البندري مبارك، لاعبة الهلال، والبرتغالية أندريا فاريا، لاعبة النصر، المركز الثالث بخمسة أهدافٍ لكلٍّ منهما.