الرياض ينهي تعثراته أمام التعاون وينتزع الأفضلية التاريخية

انتزع فريق الرياض الأول لكرة القدم الأفضلية في سجل مواجهاته أمام التعاون ضمن بطولة دوري المحترفين بعدما تغلَّب عليه 2ـ1، مساء السبت، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في العاصمة، لحساب الجولة الـ 11.

وتقدَّم الرياض بهدفين، سجلهما الجناح الفرنسي تيدي أوكو، وزميله الغاني بيرنارد مينساه، لاعب الوسط، في الدقيقتين 39 و76، فيما جاء هدف التعاون الوحيد عن طريق الألباني نديم بايرامي، صانع اللعب «78».

وبهذه النتيجة، رفع الرياض عدد انتصاراته على التعاون في دوري المحترفين، الذي انطلق صيف 2008، إلى ثلاثة، منهيًا حالة التساوي بين الفريقين في عدد مرات الفوز.

والفوز هو الأول للرياض على التعاون في الدوري منذ 21 يناير 2025 بعد سلسلةٍ من ثلاث مواجهاتٍ، خسر أول اثنتين منها، وتعادل في الأخيرة.

ونجح الفريق العاصمي في إحراز ثالث انتصاراته ضمن نسخة الدوري الجارية بعد فوزين سابقين له أمام نيوم والخلود، مقابل أربع هزائم، وثلاثة تعادلاتٍ.

ورفع الرياض رصيده إلى 12 نقطةً من عشر مبارياتٍ، متساويًا مع الخلود التاسع، وكذلك الخليج العاشر، الذي خاض مباراةً أكثر.

في المقابل، استمرَّت معاناة التعاون مواصلًا العزوف عن الانتصار منذ بداية الدوري، وزاد عدد هزائمه إلى سبعٍ، مقابل أربعة تعادلاتٍ، وتجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ من 11 مباراةً، وظل في المركز قبل الأخير بفارق نقطتين عن أبها المتذيِّل الذي يملك لقاءَين مؤجَّلين.