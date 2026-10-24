الزمالك وبيراميدز إلى المجموعات.. والترجي يكسب الترجيحية

تأهل فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم ومواطنه بيراميدز إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبهما السبت على الجيش الرواندي والمريخ بانتيو الجنوب سوداني، فيما انتزع الترجي التونسي فوزًا صعبًا بركلات الترجيح 3-1 على السويحلي الليبي اليوم السبت في إياب دور الـ 32.

وكرر الزمالك، العائد للمسابقة، فوزه 1-0 على الجيش الرواندي على ملعب القاهرة بهدف مبكر سجله أحمد شريف في الدقيقة الأولى ليتفوق بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وكان الزمالك قريبًا من تسجيل الهدف الثاني قرب الاستراحة بعدما أطلق عمر جابر تمريرة عرضية أبعدها دفاع الفريق الزائر من أمام المرمى.

وفي التوقيت نفسه، سجل عبد الرحمن مجدي هدفين في الشوط الأول ليفوز بيراميدز برباعية نظيفة على ضيفه القادم من جنوب السودان ليحسم التأهل بعد تفوقه ذهابًا 1-0.

ومنح الجناح مجدي التقدم للفريق المصري في الدقيقة 22 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من مصطفى فتحي، قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق.

واستغل مجدي تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية من محمد الشيبي وأطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في الزاوية اليمنى.

وجعل مصطفى فتحي النتيجة 3-0 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما صوب الكرة من عند حافة منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى أيضًا.

واحتاج البديل نذير بن بوعلي لنحو خمس دقائق بعد مشاركته لكي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعدما استقبل تمريرة من كريم حافظ وسجل من الوضع منفردًا.

وفي وقت سابق، لعب الحارس بشير بن سعيد دور البطولة في تأهل الترجي بعد الفوز بركلات الترجيح على السويحلي الليبي عقب التعادل 1-1 في مجموع مباراتي دور الـ32.

وفاز الترجي 1-0 إيابًا في تونس بهدف سجله عماد الفراج في الدقيقة الثامنة عندما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليعوض صاحب الأرض خسارته بالنتيجة ذاتها.

وحاول الترجي تسجيل هدف آخر لحسم التأهل، لكن الفريق الزائر صمد ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي أبعد فيها الحارس بن سعيد الركلة الأولى لأيوب عياد لاعب السويحلي، قبل أن يهدر حمزة رفيعة لاعب الترجي الركلة الثانية.

لكن نور الدين القليب لاعب السويحلي سدد فوق العارضة، قبل أن يتمكن بن سعيد من التصدي لركلة لاميك باندا ليحسم الترجي الفوز.