بعد ثمانية أعوام.. توتنام يكسب تشيلسي في «ستامفورد بريدج»

سجل فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الثاني تواليًا في الدوري الممتاز بتغلبه على جاره اللندني ومضيفه تشيلسي بهدفين دون رد السبت لحساب الجولة الثامنة، وذلك بعد ست خسائر أمام منافسه منذ موسم 2023-2024.



وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها توتنام على ملعب جاره «ستامفورد بريدج» في 36 محاولة بالدوري الممتاز «تعادل 11 وخسر 22» وهو الأول منذ أبريل 2018 «3-1». كما هي المرة الأولى التي يحقق فيها توتنام الانتصار على تشيلسي في جميع المسابقات على «ستامفورد بريدج» ويحافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ ديسمبر 1986 «2-0» أي بعد ثمانية أعوام ونصف العام بحسب «أوبتا».

وبفضل هدف عكسي من الحارس البلجيكي مايك بيندرز، والمهاجم الفرنسي ماتيس تيل ارتقى توتنام إلى المركز الثاني عشر بتسع نقاط، بينما تجمد تشيلسي عند الرابع بـ 13 نقطة.

سيطر توتنام على مجريات المباراة منذ البداية، على الرغم من أن لاعبيه لم يصنعوا فرصًا واضحة إلا في الدقيقة 29، عندما سدد المهاجم المصري عمر مرموش كرة نحو الحارس بيندرز من عرضية أندي روبرتسون.

كما اضطر بيندرز إلى إحباط محاولة تيل بعد ذلك بوقت قصير، لكن لاعب الوسط الإنجليزي لتشيلسي جوردان هندرسون أجبر الحارس التشيكي أنتونين كينسكي على القيام بتصدي في الجانب الآخر من الملعب.

وتلقى توتنام ضربة قوية في بداية الشوط الثاني عندما اضطر لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون للخروج مصابًا ليحل مواطنه كونور جالاجر.

وانتظر تونتام إلى الدقيقة 77 لافتتاح التسجيل عندما خرج الحارس بيندرز، الذي شارك في غياب الأرجنتيني المصاب إيميليانو مارتينيز من مرماه للتصدي لركلة ركنية، لكنه أخطأ وحول الكرة إلى داخل مرماه «77».

وتفاقمت معاناة تشيلسي عندما حصل صانع الألعاب كول بالمر، على بطاقة صفراء ثانية بعد دهسه لجالاجر «80»، ليغتنم توتنام الفرصة ويسجل تيل الهدف الثاني «87» بعد أن انطلق من خط الوسط وسدد كرة أرضية قوية في الزاوية اليسرى السفلية من مسافة بعيدة.

وكانت بطاقة بالمر الحمراء هي الـ 100 التي يحصل عليها تشيلسي في المسابقة «باستثناء البطاقات الملغاة»، ليصبح الفريق الثالث الذي يصل إلى هذا الرقم بعد إيفرتون «113» وأرسنال «110».

بينما يشعر المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي أن الأمور تسير على ما يرام أخيرًا مع توتنام، إلا أن اليوم كان سيئًا للغاية للإسباني تشابي ألونسو، الذي ينتظره عمل كثير لإعادة القوة والروح لتشيلسي.

وبحسب إحصائيات المباراة لم يسدد تشيلسي سوى سبع مرات، وهو أقل عدد في مباراة بالدوري الممتاز الموسم الجاري، وأقل عدد على ملعبه منذ يناير الماضي أمام برينتفورد «ست تسديدات».

في المقابل، سدد توتنام 15 وصنع فرصًا بواقع 0.74 هدفًا متوقعًا، مقابل 0.43 لتشيلسي الذي فشل في التسجيل على ملعبه في «ديربيات لندن» بالدوري الممتاز للمرة الثانية فقط في آخر 17 مباراة، بعد التعادل 0-0 مع كريستال بالاس بالجولة الأولى الموسم الماضي.

أما بيندرز، فقد كانت بدايته الأولى أساسيًا في الدوري الممتاز، للنسيان حيث أصبح ثاني حارس مرمى لتشيلسي يسجل هدفًا في مرماه في البطولة، بعد التشيكي بيتر تشيك ضد إيفرتون في ديسمبر 2009.

كما يُعد البلجيكي «21 عامًا و85 يومًا» ثاني أصغر حارس مرمى يسجل هدفًا عكسيًا بالدوري الممتاز، بعد الفرنسي إيلان ميسلييه «20 عامًا و354 يومًا» مع ليدز ضد وولفرهامبتون في فبراير 2021.