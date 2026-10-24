تجارب فورمولا 1 الثالثة.. هاميلتون الأسرع

سجل لويس هاميلتون، سائق فيراري، أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات السبت، بعد أن تصدر زميله شارل لوكلير أول حصتين من التجارب، الجمعة، على حلبة الأمريكيتين في أوستن.

وكان بطل العالم سبع مرات قد تأخر عن لوكلير في اليوم السابق، حيث اشتكى من المطبات وإعدادات سيارته المطورة، لكنه بدا أنه وصل إلى مبتغاه.

وسجل هاميلتون «41 عامًا» أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و34.893 ثانية، ‌متفوقًا بفارق ‌0.168 ثانية على ماكس فرستابن ​سائق ‌رد ⁠بول، وبفارق ​0.234 ثانية ⁠على لوكلير، ليكمل بذلك هيمنة فيراري قبل التجارب التأهيلية المقررة السبت، إذ يسعى فيراري إلى تحقيق مركز أول المنطلقين للمرة الأولى في 2026.

وقال زاك براون، رئيس مكلارين: «يبدو أن فيراري قوي جدًا. لديه بعض التحسينات الجيدة، وكذلك رد بول. يبدو لي أن فيراري قد تكون الفريق ⁠الذي يجب التغلب عليه في هذه الجائزة ‌الكبرى».

وكان لوكلير سيحتل الصدارة ‌لولا حذف أفضل لفة له ​بسبب تجاوزه حدود الحلبة عند ‌المنعطف التاسع، بينما اضطر هاميلتون أيضًا إلى تفادي سيارة ‌أودي البطيئة التي يقودها جابرييل بورتوليتو أمامه في لفة سريعة في نهاية الحصة.

أما كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام الذي يمكنه حسم اللقب الأحد إذا فاز وسارت النتائج ‌الأخرى لصالحه، فقد سجل خامس أسرع زمن، بعد عدم احتساب زمن لفة قطعها بسبب ⁠تجاوز حدود الحلبة، ⁠بينما احتل أقرب منافسيه وزميله في الفريق جورج راسل المركز الرابع.

ويتقدم أنتونيلي على راسل بفارق 102 نقطة قبل خمسة سباقات بعد أوستن، ما لم يتم إلغاء السباقين الأخيرين في الشرق الأوسط بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

وفاز فرستابن، بطل العالم أربع مرات، بالسباقين الأخيرين في ماليزيا وسنغافورة، كما فاز من المركز الأول في أوستن الموسم الماضي.

احتل أوسكار بياستري سائق مكلارين المركز السادس في الترتيب، بينما احتل زميله في الفريق والبطل الحالي لاندو نوريس ​المركز الثامن. وجاء نيكو ​هولكنبرج سائق أودي في المركز السابع.

أكمل بيير جاسلي سائق ألبين وإسحاق حجار سائق رد بول المراكز العشرة الأولى.