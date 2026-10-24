النصر يغري فيليش بالتمديد

يتَّجه نادي النصر إلى تفعيل بند تمديد عقد البرتغالي جواو فيليش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأوضح المصدر ذاته، أن قرار التمديد يعود إلى النادي وحده حسبَ الاتفاقية المبرمة مع اللاعب صيف 2025، ولا توجد أطرافٌ خارجية تستطيع إيقاف تفعيل البند، أو الدخول في مزايدة على استمرار فيليش حال قرَّرت الإدارة النصراوية استخدام حقها التعاقدي.

ويتوجَّب على النصر تفعيل البند قبل مايو 2027. وسيمتدُّ عقد الدولي البرتغالي موسمين إضافيين، وسيرتفع راتبه السنوي من عشرة ملايين يورو إلى 12.5 مليون.

ووفق المصدر ذاته، لا تنوي إدارة النادي الاكتفاء بالمزايا المالية المنصوص عليها في العقد عند التمديد، إذ تتَّجه إلى منح اللاعب مزايا إضافيةً، لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي لرغبتها في استمرار ارتباطه بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وانضمَّ جواو إلى النصر يوليو 2025، ووقَّع عقدًا يمتدُّ حتى صيف 2027، وأصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق منذ موسمه الأول، وأسهم في تحقيقه لقب دوري روشن السعودي.

ومنذ انضمامه إلى الأصفر العاصمي، لعب البرتغالي «26 عامًا» 59 مباراةً مع الفريق في مختلف البطولات، سجل فيها 31 هدفًا، وقدَّم 24 تمريرةً حاسمةً، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.