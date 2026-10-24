تعويض الهلاليين يشغل إنزاجي

يصبُّ سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تركيزه على تعويض الهلاليين في الموسم الجاري، ولا يفكر في العودة إلى بلاده، أو خوض تجربة جديدة خارج السعودية، وفق ما أكَّده لـ «الرياضية» فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال الإيطالي.

وأوضح باستوريلو، أن موكله مستقرٌّ في تجربته مع الهلال بعد أن ارتبط اسمه بتولي تدريب يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، وقال: «كل شيء يسير بصورة جيدة بالنسبة إلى إنزاجي مع الهلال، وهو لا يفكر حاليًّا في أي أمر يتعلَّق بإيطاليا، أو أي دوري آخر. تركيزه منصبٌّ على الأزرق، وتعويض ما حدث في الموسم الماضي».

وجاء تصريح وكيل المدرب بالتزامن مع تقاريرَ ربطت سيموني بتدريب يوفنتوس بعد النتائج التي سجَّلها الفريق الإيطالي في بداية الموسم حيث أعادت الحديثَ حول مستقبله الفني. ويخوض إنزاجي موسمه الثاني مع الهلال، ويضع المنافسة على البطولات ضمن أولوياته بعد الموسم الماضي الذي اكتفى خلاله بتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ حلَّ ثانيًا في دوري روشن السعودي، وودَّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16 عقب هزيمته بركلات الترجيح أمام السد القطري.

وتتصدَّر فرقة إنزاجي ترتيب الدوري بـ 27 نقطةً، جمعتها من تسعة انتصارات، مقابل هزيمة وحيدة، كما تتبقَّى لديها مباراةٌ مؤجَّلةٌ من الجولة التاسعة أمام الرياض، تُلعَب ديسمبر المقبل. وتولَّى المدرب الإيطالي الإشراف على الأزرق العاصمي مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم للأندية خلفًا لمحمد الشلهوب، المدرب المؤقت حينها.

وتحت قيادة إنزاجي خاض الهلال 66 مباراةً، كسب 51 منها، وتعادل في 12، وخسر في ثلاثٍ، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.