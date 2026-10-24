نهائي دورة بروكسل.. شتروف يتحدى جريكسبور

تجمع المباراة النهائية لدورة بروكسل في كرة المضرب (250 نقطة) بين المخضرم الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 58 عالميًا، والهولندي تالون جريكسبور (60) بعد تخطيهما نصف النهائي السبت.

وحقق شتروف «36 عامًا» إنجازًا لافتًا بفوزه في مباراة ماراثونية على الفرنسي آرثر فيس، المصنف العاشر عالميًا، 6-4 و6-7 (7-9) و7-6 (7-5)، في حين تغلب جريكسبور على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (21) 2-6 و6-3 و7-6 (7-4).

ويخوض شتروف مواجهة حاسمة الأحد سعيًا لتحقيق اللقب الثاني في مسيرته، في حين يسعى جريكسبور «30 عامًا» إلى رفع غلته إلى ثلاثة في دورات رابطة اللاعبين المحترفين «إيه تي بي».

ولم يستفد فيس المصنف الأول في الدورة، من خوضه سوى مباراة واحدة في بروكسل إذ أُعفي من خوض الدور الأول، ثم تأهل إلى ربع النهائي من دون أن يلعب عقب انسحاب منافسه الإسباني خاومي مونار بسبب إصابة في الظهر.

وكان فيس حقق فوزًا صعبًا الجمعة على الأمريكي أليكس ميكلسن 6-4 و7-6 (14-12) في الدور الثاني.

وعلى الرغم من هذه الهزيمة، لا يزال الفرنسي في سباق التأهل إلى بطولة «الماسترز» الختامية في تورينو المقررة في نوفمبر والتي تخصص لأفضل ثمانية لاعبين في التصنيف، وهو القائم على نتائج العام الجاري، حيث يحتل حاليًا المركز السابع.