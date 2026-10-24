حافلتان تنقلان السد إلى الخبر

تصل بعثة فريق السد القطري الأول لكرة القدم إلى الخبر في تمام الساعة 2:00 من ظهر الأحد عبر حافلتين استعدادًا لمواجهة القادسية، الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتضم بعثة الفريق القطري 23 لاعبًا هم: سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف البلوشي، بيدرو ميجيل، حسن الهيدوس، محمد وعد، خوخي بوعلام، غيليرمي توريس، طارق سلمان، يوسف عبد الرزاق، هاشم علي، باولو أوتافيو، يونس الحناش، روبرتو فيرمينو، محمد مناعي، مصطفى طارق، أكرم عفيف، كلاودينيو، معاذ الودية، عبد الصمد بوناصر، محمد كمارا، يوسف عطال، وجيوفاني هنريكي.

ويدخل الفريق القطري مباراته ضد نظيره الشرقي دون رصيد من النقاط بعد خسارتين أمام استقلال طهران 0-3 والهلال 0-2، بينما يملك القادسية 4 نقاط من فوز 2-1 على الوصل الإماراتي وتعادل 1-1 مع باختاكور الأوزبكي.