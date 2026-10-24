رازوفيتش: هاجمناهم بثلاثة ولم ننتصر

تأسَّف الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على ضعف ترجمة لاعبيه الفرص خلال المواجهة أمام الرياض، السبت، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، على الرغم من إشراكه 3 مهاجمين، متسائلًا عن أسباب إلغاء هدف المغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى بخسار ة فريقه 1ـ2 قال المدرب: «مع الأسف، استقبلنا أهدافًا سهلة، خصوصًا الهدف الأول، على الرغم من أننا نبّهنا اللاعبين إلى هذه الحالات قبل المباراة، ولا أعلم لماذا أُلغي الهدف الذي سجلناه في الشوط الأول».

وألغى الحكم شكري الحنفوش هدف حمد الله بعد مراجعته على شاشة تقنية VAR بداعي وجود تداخل من زميله محمد الكويكبي المتسلل.

وأضاف رازوفيتش: «حاولنا العودة في الشوط الثاني، وهاجمنا أكثر، لكننا استقبلنا هدفًا من هجمة مرتدة».

وعن نتيجة المباراة، قال: «أهنئ فريق الرياض على الفوز، لم يكونوا الأفضل، لكنهم سجلوا هدفين».

ورفض مدرب التعاون الاحتماء بالغيابات والإصابات وتراكم المباريات لتبرير الخسارة، وقال: «لا أريد تقديم الأعذار، سواء بسبب الغيابات أو الإصابات أو تراكم المباريات. نوجّه تركيزنا على المباراة المقبلة، وهدفنا تمثيل السعودية بأفضل طريقة ممكنة في بطولة دوري أبطال آسيا 2».

وردًا على سؤال حول عدم استثمار الفرص المحققة على الرغم من وجود لاعبين أصحاب خبرة في الشق الهجومي، قال رازوفيتش: «الفريق يخلق الفرص ولا يحسن استغلالها، على الرغم من وجود ثلاثة مهاجمين على أرضية الملعب، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة الآن. لدينا ضغط مباريات، وليس لدي وقت كافٍ للتحضير والتدريبات».

وتابع: «الجهود تتركز على المباراة المقبلة، وعلينا أن نكون متحدين أكثر. هذا واقع اللعبة وعلينا الاستمرار رغم ذلك».

واستمرَّت معاناة التعاون مواصلًا العزوف عن الانتصار منذ بداية الدوري، وزاد عدد هزائمه إلى سبعٍ، مقابل أربعة تعادلاتٍ، وتجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ من 11 مباراة.