دولاك: هزمناهم لعبا ونتيجة

عدَّ البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، الفوز على التعاون، السبت، امتدادًا للمستوى المُقدَّم خلال المباريات الماضية مع فاعلية أكبر، لافتًا إلى تحسن النتائج بوضوح عن الموسم الماضي الذي تولى المهمة في منتصفه.

وفي مؤتمر صحافي بعد الفوز على التعاون 2ـ1، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي قال: «توليت العمل مع الفريق الموسم الماضي بعد 19 جولة ووقتها كان رصيده 12 نقطة، واليوم نصل إلى المحصلة ذاتها بعد عشر جولات فقط».

وأضاف: «المباراة كانت استكمالًا للعمل الذي أنجزناه خلال الفترة الماضية. قدمنا أداءً جيدًا في المباريات السابقة، لكن الحظ لم يحالفنا، واليوم لعبنا بالمستوى ذاته وجنينا ثلاث نقاط، والشكر للاعبين على ما قدموه».

وعن أسلوب اللعب، قال: «نتدرب كثيرًا على مصيدة التسلل، وفي المباريات الأخيرة قاربت نسبة استحواذنا على الكرة 60 في المئة، وحصلنا على الكثير من الفرص والتسديدات».

وتابع: «يجب على جميع اللاعبين الدفاع والتحرك ككتلة واحدة على أرضية الملعب، وهذه هي كرة القدم الحديثة».

واختتم دولاك حديثه قائلًا: «أسلوبنا مختلف في اللعب ونسعى للأفضل دائمًا، وبطبيعة الحال المهم في كرة القدم هو الحصول على النقاط الثلاث».

ورفع الرياض رصيده إلى 12 نقطةً من عشر مبارياتٍ، متساويًا مع الخلود التاسع، وكذلك الخليج العاشر، الذي خاض مباراةً أكثر.