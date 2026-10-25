الزابيري يعيد سانتاندر إلى الانتصارات.. وفالنسيا يتعثر أمام «الغواصات»

أعاد المهاجم المغربي الدولي محمد ياسر الزابيري فريق راسينغ سانتاندير الإسباني إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات لم يذق فيها الفوز منها ثلاث خسائر، وذلك بفوزه على ضيفه إسبانيول 2-1 السبت لحساب المرحلة العاشرة من الدوري.

وسجل الزابيري، ابن الـ 21 عامًا، هدف النقاط الثلاث قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما أدرك زميله الفرنسي جانويال ميريك بيلوسيان التعادل «69»، ردًا على هدف السبق من إيدو إكسبوسيتو «62».

ورفع الزابيري رصيده إلى ثمانية أهداف متساويًا مع نجم برشلونة لامين يامال في المركز الثالث على لائحة الهدافين، فيما يحتل زميله البرازيلي رافينيا الصدارة بـ 12 هدفًا أمام الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد «9».

وواصل الزابيري، المتوج مع منتخب بلاده للشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي في خريف 2025، تألقه مع فريقه منذ انتقاله إلى صفوفه في الصيف على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

وسجل الزابيري ثلاثية الفوز على إلتشي «3-2» في المرحلة الثالثة، وثنائية الانتصار على ديبورتيفو ألافيس «2-1» بالمرحلة الخامسة، وهدفًا في مرمى برشلونة «2-7» عندما دخل بديلًا، وسجل التعادل أمام ضيفه فالنسيا «2-2» في الثامنة.

وهو الفوز الأول لسانتاندير، الصاعد حديثًا بعد أربع مباريات تعرض خلالها لثلاث هزائم أمام برشلونة وسلتا فيجو وأوساسونا مقابل تعادل أمام فالنسيا.

ورفع الفريق، الذي حقق انتصاره الثالث، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز إلتشي على مضيفه رايو فايكانو 3-0 تناوب على تسجيلها الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو «24» وفير نينيو «36» من ركلتي جزاء، وجيرمان فاليرا «68».

ورفع إلتشي الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي في مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام فياريال وسلتا فيحو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، متقدمًا بفارق نقطة عن فايكانو السابع عشر.

وأوقف فياريال هدر النقاط بفوز قاتل على مضيفه فالنسيا صاحب المركز قبل الأخير 2-1.

وتقدم أصحاب الأرض عبر بيبيلو «38» من ركلة جزاء، ورد الفريق الزائر بهدفين للأمريكي أليكس فريمان «69» والجورجي جورج ميكوتادزه «90+6».

وشهدت المباراة حالتي طرد، كان ضحيتها البديل الإنحليزي هارفي إليوت «89» من فالنسيا، وقبله السنغالي بابا جي «79» في صفوف فريق «الغواصات الصفراء».

وهي المباراة الرابعة تواليًا لم يذق خلالها فريق «الخفافيش» طعم الفوز، إذ خسر أمام ريال سوسييداد 2-3 وتعادل مع سانتاندير 2-2، وأتلتيك بلباو سلبًا، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

من ناحيته، عاد فياريال إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام ريال مدريد 0-1 وتعادل مع إلتشي سلبًا، فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

ويشهد الأحد قمة الجولة بين برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع خيتافي، وسلتا فيجو مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع ليفانتي. وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء إشبيلية مع أوساسونا.