نهضة بركان إلى المجموعات.. وهورويا يطيح بالمريخ

تأهل فريق نهضة بركان المغربي الأول لكرة القدم إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، السبت، بعد تخطيه ضيفه ستار سبورت السيراليوني بهدف دون رد، في إياب دور الـ 32 ، بعد فاز ذهابًا بثنائية نظيفة.

وسيطر الفريق المغربي على المباراة لكنه انتظر حتى الدقيقة 53 ليفتتح التسجيل بواسطة يوسف مهري، مستغلًا خطأ في إخراج الكرة ويسدد كرة زاحفة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وفي مباراة أخرى ودع المريخ السوداني البطولة للمرة الرابعة تواليًا بعد أن سقط السبت بركلات الترجيح أمام هورويا الغيني 5-3 على ملعب «أماهورو» في كيجالي العاصمة الرواندية التي تستضيف مبارياته البيتية.

وكان المريخ خسر ذهابًا بكوناكري بهدف دون رد لكنه نجح في معادلة النتيجة بواسطة محمد قباني في الدقيقة 70. وفشل لاعبو الفريق السوداني في زيارة الشباك مرة أخرى لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ولحسم المواجهة، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث نجح لاعبو «هورويا» في تسجيل ركلاتهم جميعًا، بينما أهدر المريخ ركلتين.