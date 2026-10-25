بهدف ألفاريز.. أتلتيكو يخطف نقاط لاكورونيا

قاد المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى فوزه السادس تواليًا بتسجيله هدف الانتصار الوحيد على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا لحساب الجولة العاشرة من الدوري.

وعلى ملعبه في مدريد، سجل ألفاريز هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 48 مواصلًا استعادة حسه التهديفي بعد فترة عجاف إثر ابتعاده عن مستواه واستبعاده من قبل إدارة النادي على خلفية رغبته بالرحيل إلى برشلونة بداية الموسم.

وكان ألفاريز افتتح رصيده التهديفي قبل أربعة أيام بتسجيله هدف التعادل أمام شتوتجارت الألماني 1-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهو الفوز السادس تواليًا لفريق العاصمة بعد الانتصار على كل من ريال سوسييداد 3-0، أوساسونا 4-0، والجار ريال مدريد 2-1، وديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها، وإسبانيول 1-0، رافعًا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني ومشددًا الخناق بفارق نقطتين على برشلونة المتصدر والذي يواجه الريال الثالث «21 نقطة» الأحد.