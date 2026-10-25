دورتموند يكسب أينتراخت.. ويهدد صدارة البايرن

استعاد فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم نغمة الفوز والصدارة وتقدم بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب، المنتظر بينهما، بتغلبه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد السبت في المرحلة السابعة من الدوري.

ويأتي هذا الفوز الخامس في الدوري قبل أسبوع من «الكلاسيكو» المنتظر أمام البايرن، علمًا أن الأخير بإمكانه استعادة الصدارة في حال فوزه على مضيفه فرايبورج الأحد.

وعلى ملعب «فيستفالنشتاديوم» حسم دورتموند اللقاء في وقت متأخر بفضل البديل ماكسيميليان باير الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80، واضعًا حدا لمباراتين من دون فوز سقط خلالهما في فخ التعادل أمام فيردر بريمن 2-2 وأونيون برلين سلبًا، فرفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 14 للنادي البافاري. أما أينتراخت فرانكفورت فتجمد عند المركز الثالث عشر بثماني نقاط.

وقبل هدف السبق، هيمن دورتموند على اللقاء وأصاب القائم مرتين عبر السويدي دانييل سفينسون «31»، والغيني سيرهو جيراسي برأسية بعد ركنية من الهولندي جوي فيرمان «53».