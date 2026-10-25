لانس يقلبها على باريس.. وعبد الحميد أساسيا بعد 63 يوما

قلب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم في قلب تأخره إلى فوز على باريس إف.سي 2-1 السبت، لحساب الجولة الثامنة للدوري، ليصبح على مسافة نقطة واحدة من ليون المتصدر.

وكان لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، بدأ المسابقة بشكل متراجع وأقال المدرب دينو توبمولر بعد ست مباريات، لكنه حقق تحت قيادة يانيك كايوزاك انتصارات متتالية في الدوري ليصل رصيده إلى 13 نقطة من ثماني مباريات. ويبتعد الفريق بنقطة واحدة عن خمسة منافسين يتقاسمون الصدارة برصيد 14 نقطة، بما في ذلك باريس إف.سي.

وجعلت الأمطار الغزيرة الأمسية صعبة على كلا الفريقين، حيث دخل باريس الاستراحة متقدمًا على الرغم من سيطرة لانس على مجريات المباراة.

وقام عبيد نكامباديو حارس مرمى باريس، الذي خاض أول مباراة له منذ أبريل الماضي، بعدة تصديات قبل أن يتمكن فريقه من التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول بفضل هجمة مرتدة سريعة.

وتم إحباط هجمة للانس على حافة منطقة جزاء باريس، لتصل الكرة إلى لوكا كوليوشو، الذي انطلق إلى الأمام وتبادل التمرير مع لاسين سينايوكو، قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في شباك الفريق المضيف.

وحصل جان كلير توديبو مدافع لانس على بطاقة حمراء بسبب مخالفة خطيرة ضد إيلان كيبال «53» لكنها أُلغيت بعد أن أظهرت تقنية حكم الفيديو المساعد أن كيبال كان في وضع تسلل قبل حدوث المخالفة.

وأعقب هذا الإلغاء هدف التعادل الذي سجله فلوريان توفين، الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء، وذلك في مباراته رقم 300 في الدوري الفرنسي.

وسجل البلجيكي تورجان هازارد هدف الفوز للانس «83» بتسديدة على الطائر إثر تمريرة عرضية من توفين، ليستعيد الفريق توازنه بعد خسارته 3-0 أمام بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيمن الدولي السعودي سعود عبد الحميد مع لانس أساسيًا للمرة الأولى في الدوري بعد 63 يومًا من إصابته أمام أوكسير والتي سجل فيها هدفًا في الفوز 5-2 وغاب بعدها عن مواجهات ستراسبورج، ولوريان، ولومان، وموناكو، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام ليون للمرة الأولى «2-1»، ثم بديلا في مواجهة تروا «2-1». وأكمل عبد الحميد 85 دقيقة في مباراة باريس إف سي.