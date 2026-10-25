شباك بورنموث.. طوق نجاة يونايتد وكاريك

يحتاج فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى الفوز أمام بورنموث، على ملعب «أولد ترافورد»، الأحد، وذلك لمحاولة إنعاش موسم بدأ بشكل متذبذب.

ويحتل فريق مايكل كاريك، مدرب «الشياطين الحمر» المركز 15 من فوز واحد، وسبع نقاط جمعها من أول سبع مباريات في الموسم، ويأتي ذلك بعد هزيمة كبيرة تلقاها في دوري أبطال أوروبا على ملعب كومو الإيطالي، الأربعاء الماضي، بنتيجة 1ـ4.

وقال كاريك بعد الانتكاسة الأخيرة في إيطاليا: «يجب أن أعتذر للجماهير، أنا أهتم بهذا النادي بقدر أيّ شخص آخر، إن لم يكن أكثر، بالنسبة لنا اللعب بهذه الطريقة أمر غير مقبول، هذه القوة والشراسة والرغبة الصادقة في بذل أقصى ما لدينا في المباراة كانت نقيضًا تامًا للأداء الذي قدموه، كان من الصعب مشاهدة ذلك».

وزادت الأمور تعقيدًا على «الشياطين» بعد معاناة عدد من اللاعبين من الإصابات أو المشاكل البدنية، وهم، ماركوس راشفورد، وكوبي ماينو، ولوك شو، وبنيامين شيشكو، وباتريك دورجو، وليساندرو مارتينيز، في حين يعاني مانويل أوجارتي، لاعب الوسط، من إصابة طويلة الأمد في الركبة.

وتعادل مانشستر يونايتد بقيادة كاريك 1ـ1 على أرضه أمام توتنام، وخارج أرضه أمام ليدز يونايتد، في آخر مباراتين في الدوري، ويواجه بورنموث الذي يقع في المركز 17، بفارق نقطة واحدة.