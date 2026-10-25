شاهين «أم خنصر» يحلّق في صدارة مزاد الصقور

بيع شاهين فرخ بـ 375 ألف ريال، في ثامن ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026، السبت.

وتصدر الشاهين صقور العام الجاري كأعلى قيمة حتى الآن في المزاد الذي ينظمه المركز حتى 30 نوفمبر المقبل بالتزامن مع موسم طرح الصقور، وسط حضور كبير من محبي موروث الصقارة.

وشهد المزاد عرض فرخ شاهين، طرح منطقة عرعر «أم خنصر»، واشترك في طرحه سبعة طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 110 آلاف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 375 ألف ريال.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.

ويوفر المركز العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفَّل المركز بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور «الطواريح» إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.