الفيحاء يعود ويفتح ملف «الديربي»

يستأنف فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الأحد، تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لمواجهة الفيصلي في «ديربي» المجمعة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وكان البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، منح لاعبيه راحة لمدة يومين بعد مواجهة الحزم في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

ويسعى كاريلي خلال الحصة التدريبية إلى تكثيف التدريبات التكتيكية، وعلاج الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق العديد من النقاط خلال الجولات الماضية والتي لم يعرف فيها البرتغالي طعم الانتصار منذ 7 جولات.

ويعود آخر انتصار حققه الفيحاء إلى الجولة الرابعة وكان على حساب أبها بنتيجة 3ـ2، ومن بعدها تعادل في 4 مباريات وخسر 3.

ويحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 8 نقاط حصدها من انتصار وحيد على أبها وتعادل في 5 مباريات، وخسر 5.